Grande successo per la seconda edizione del Black Mamba Tournament

Si è chiusa domenica 17 luglio la seconda edizione del Black Mamba Tournament, organizzato da uno staff di giovanissimi cestisti gualdesi presso la piastra polivalente della Pro Loco di Cartiere-Caselle-Casale.

Il torneo di basket 3 vs 3 diviso in quattro categorie (Minimamba, Mamba Open, Mamba Femminile e Mamba Pro) ha visto sfidarsi ben 36 squadre per un totale di oltre 140 partecipanti, riscuotendo un grande successo di pubblico per l’ottima organizzazione. Nelle quattro sere (dal 14 al 17 luglio) tantissima gente ha passato la serata presso il campetto dedicato a Kobe Bryant, e realizzato lo scorso anno dagli stessi ragazzi organizzatori del torneo.

La Pro Loco ha messo a disposizione un servizio ristoro, e tanti sponsor hanno contribuito anche dal punto di vista economico. Ultimo, ma non per importanza, il contributo concesso sia dal Comune di Gualdo Tadino che dalla Federazione, la quale ha mandato propri arbitri. A premiare tutte le squadre vincenti sono stati il sindaco Massimiliano Presciutti ed il presidente regionale della FIP Gianni Antonelli. Lo staff inoltre ci tiene a ringraziare per il contributo anche la società Basket Gualdo della quale fanno parte i ragazzi dell’organizzazione.

La manifestazione ha riscosso un plauso unanime da partecipanti e non. Lodevole l’impegno dei giovanissimi ragazzi gualdesi, aiutati dalla sempre presente Moira Passeri e dai loro genitori, che hanno messo in piedi un evento che si è allargato anche al di fuori delle mura cittadine. Diverse infatti sono state le presenze, sia dall’Umbria che dalle Marche, a testimonianza dell’importanza che in sole due edizioni il Black Mamba Tournament ha già raggiunto.

L’appuntamento è quindi per il prossimo anno ed è già partito il conto alla rovescia.

Di seguito vengono elencati i vincitori per ogni categoria, considerando che hanno partecipato società cestistiche di Gubbio, San Severino Marche, Tolentino, Fabriano, Matelica, Foligno e Perugia.

MINIMAMBA

Shadey Paolini

Irene Testella

Rokhaya Thiaw

(Tolentino)

MAMBA OPEN

Giacomo Borgogni

Damiano Pelluchini

Alessio Pacini

Francesco Marani

(Gubbio)

MAMBA FEMMINILE

Alice Matarazzi

Ornella Zito

Giorgia Ceccarelli

Alessia Franciolini

Ilaria Moriconi

(Gualdo Tadino)

MAMBA PRO

Leonardo Marini

Filippo Marini

Lorenzo Monacelli

Mattia Minelli

Niccolò Depretis

(Gualdo Tadino)

VINCITORI DELLA GARA DI TIRO DA 3

Valentina Baldelli

Mattia Biagioli

MVP PER CATEGORIA

Alessio Pacini

Ilaria Moriconi

Lorenzo Monacelli