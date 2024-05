Ilaria e Valentina, doppietta gualdese ai playoff e Serie A1 conquistata

E’ stata una due giorni storica per il movimento cestistico gualdese.

Due giocatrici della nostra città, infatti, hanno entrambe vinto la propria finale playoff in Serie A2, salendo così nella massima serie nazionale. Ilaria Moriconi e Valentina Baldelli, a loro modo, hanno scritto una pagina di storia dello sport di Gualdo Tadino.

La prima a festeggiare è stata Ilaria con la casacca di Alpo. Nella serie finale contro Udine, che aveva dominato la regular season, la squadra veneta ha dapprima vinto gara-1 fuori casa 75-85 (infliggendo la prima sconfitta casalinga stagionale alle friulane) e poi ha chiuso la serie vincendo 69-61 in casa. Per la nostra Ilaria Moriconi 9 punti in entrambe le sfide ma in generale una grande stagione che l’ha vista imporsi come una delle migliori giocatrici della serie A2, con il premio della incredibile promozione in A1. Promozione storica anche per Alpo, piccola frazione del comune di Villafranca di Verona.

Dopo Ilaria, anche Valentina Baldelli ha potuto festeggiare la promozione in A1 con la casacca di Derthona. La squadra piemontese ha dominato in campionato chiudendo con sole due sconfitte e ha continuato a dominare anche ai playoff. Arrivate in finale senza mai perdere, nella finalissima hanno strapazzato le toscane del San Giovanni Valdarno vincendo 81-59 gara-1 e con lo stesso risultato anche gara-2 ieri sera in terra toscana. Valentina, in uscita dalla panchina, ha dato come solito il suo grande contributo e a 35 anni ha riconquistato nuovamente la massima serie nazionale, come aveva fatto nel 2019 con la casacca di Costa Masnaga. Nella sua lunga carriera, Valentina ha già militato in A1 a Orvieto dal 2012 al 2016, oltre che dal 2019 al 2022 prima con Costa Masnaga e poi con Empoli.

Due grandi atlete, due gualdesi che una volta ancora hanno dato lustro al basket femminile della nostra città, continuando nel solco di una tradizionale più che decennale che vede Gualdo Tadino sempre in prima linea a livello nazionale nella palla a spicchi.