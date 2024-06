Italia-Croazia, l’aperitivo è gualdese: festa tricolore in diretta tv

Cosa c’è di meglio che un banchetto con salumi nostrani in diretta su Sky Sport prima della partita della nazionale italiana?

È quello che è successo a quattro ragazzi di Gualdo Tadino, volati a Lipsia per assistere stasera al match Italia-Croazia, valevole per la terza giornata della fase a gironi.

Giovanni Pascucci, Mattia Biagioli, Andrea Monacelli e Samuele Brunetti sono finiti in diretta sulla pay-tv mentre l’inviato Gianluca Di Marzio era in collegamento live.

Guarda l’intervista di Sky Sport ai ragazzi di Gualdo Tadino



Di Marzio ha inquadrato proprio i quattro gualdesi (con tanto di pezza tricolore con la scritta Gualdo 06023) mentre erano intenti a preparare un folcloristico banchetto: il giornalista si è poi avvicinato ed ha offerto i salumi ad un tifoso croato lì vicino.

L’altro giornalista di Sky che era sul posto, Peppe Di Stefano, fuori onda ha poi chiesto ai ragazzi se fossero di Gualdo Tadino, dicendo loro che conosceva la nostra città in quanto lui, essendo di Catania, era venuto a Gualdo ai tempi della Serie C degli anni novanta.

I quattro ragazzi gualdesi hanno così mostrato in diretta nazionale tutta la loro gualdesità ed un sano spirito conviviale.