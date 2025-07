Da Gualdo alla IMG Academy: il grande salto di Davide Pasquarelli

Un giovanissimo gualdese è pronto per partire alla volta degli Stati Uniti d’America inseguendo un grande sogno: giocare a basket nel posto che è il non plus ultra di questo sport.

Davide Pasquarelli, classe 2008, da agosto infatti sarà in Florida e farà parte della IMG Academy. LA IMG Academy è leader mondiale nella formazione sportiva e offre accesso e opportunità agli studenti-atleti attraverso programmi ed esperienze innovative. Supportando l’intero percorso di sviluppo degli studenti-atleti sino al diploma, IMG Academy offre un collegio di fama mondiale e camp all’avanguardia nel settore presso il suo campus di Bradenton, in Florida.

Davide è stato selezionato tramite la Elite Euro Talent, società che si occupa di scovare i giovani giocatori europei che hanno interesse nel fare una esperienza negli USA ed avrà modo di allenarsi e migliorare in un ambiente perfetto e super stimolante. Oltre all’aspetto sportivo, Davide avrà anche modo di frequentare l’ultimo anno di high school. Proprio a livello scolastico è arrivato anche il post di congratulazione della sua scuola, il Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio. “Salutiamo con grande orgoglio Davide Pasquarelli, studente del nostro Liceo Scientifico Sportivo, che è partito per gli USA per un emozionante anno all’estero! Siamo certi che sarà un’opportunità unica per Davide di combinare studio e passione per il basket, rappresentando una sfida e un’esperienza formativa incredibile. Gli auguriamo tutto il meglio per questa nuova avventura e siamo impazienti di sentire le sue storie e impressioni al ritorno!“

Davide Pasquarelli quest’anno ha anche esordito con la prima squadra del Basket Gualdo in Serie C, oltre a far parte della compagine Under 17 con media punti intorno ai 30. L’esperienza oltre oceano sarà per lui una opportunità incredibile di crescita, sia umana che sportiva.