Gianluca Castellani campione del mondo di Jiu-Jitsu

A Gualdo Tadino abbiamo un campione del mondo nel Jiu-Jitsu, disciplina di arti marziali.

Si tratta di Gianluca Castellani, che ha vinto la medaglia d’oro ai campionati mondiali di Jiu Jitsu brasiliano in corso di svolgimento ad Anaheim, in California.

Il gualdese ha trionfato nella categoria cintura blu, master 4, pesi medi, battendo in finale l’americano Jason William Crandell.

Gianluca Castellani, medaglia d’oro ai campionati mondiali di Jiu Jitsu

A settembre Gianluca aveva partecipato al mondiale di Jiu-Jitsu “Gi”, ovvero con kimono terminando terzo e vincendo così la medaglia di bronzo. A febbraio, invece, era arrivata la medaglia d’argento ai campionati europei. Stavolta la medaglia è d’oro, conquistata nel “No Gi”, quindi senza kimono.

Gianluca chiude quindi un 2022 straordinario, si porta a casa il metallo più prezioso e la soddisfazione di essere campione del mondo nella categoria Master 4, riservata agli atleti di età compresa tra i 45 ed i 49 anni.