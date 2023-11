Padel, Matilde Minelli ai Mondiali in Paraguay

Nuovo traguardo di rilievo per Matilde Minelli, la giovanissima padelista gualdese oramai da un paio d’anni alla ribalta delle cronache nazionali e non di questo sport.

Matilde ha infatti ricevuto una nuova convocazione nella squadra Under 14 per indossare la maglia azzurra ai mondiali di padel in Paraguay, in occasione dei FIP Juniors World Padel Championships, che si svolgeranno ad Asuncion dal 13 al 18 novembre. Tra i giovani atleti convocati figurano anche l’empolese Vittoria Giraldi (compagna di Matilde) insieme a Giorgia Di Paola e Lucrezia Piernera. Le ragazze saranno accompagnate dalla selezionatrice nazionale Sara Celata e rappresentano una squadra testa di serie insieme a Spagna, Argentina e Francia.

Per Matilde, tesserata presso la Padel Arena Perugia, è già la seconda convocazione in nazionale (dopo gli European Juniores di Valencia), ma la prima al mondiale. La coppia Minelli – Giraldi quest’anno ha già vinto i Nazionali italiani Under 14, oltre ai tornei FIP Promises in Olanda, ad Ancona e a Novara. Un risultato eccezionale che premia la qualità e l’impegno delle giovani atlete, insieme alla competenza e la dedizione dei propri allenatori e club, oltre ad essere una grande soddisfazione per il padel umbro ed anche per la città di Gualdo Tadino, che vede una sua giovane rappresentante ad un torneo così prestigioso.