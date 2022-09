Padel, Matilde Minelli convocata in Nazionale per l’Europeo

Altra grande soddisfazione per la giovanissima Matilde Minelli, giocatrice gualdese di padel.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della sua vittoria alla prima tappa del FIT Promises di Padel nella categoria Under 14. Ora, per Matilde è arrivata addirittura la convocazione in Nazionale per i campionati europei giovanili che si terranno a Valencia. Si tratta della prima edizione degli “Juniors European Padel Championship”, che vedranno impegnate tre squadre sia nella categoria maschile che in quella femminile, divise per età (Under 14, Under 16 ed Under 18).

Gli Europei si terranno dal 10 al 15 ottobre a Valencia e la gualdese Matilde Minelli farà parte della selezione italiana under 14 assieme a Giorgia Di Paola di Agrigento, Tea Corso anche lei siciliana e l’empolese Vittoria Giraldi. Si tratta di una grande novità, organizzata dalla FIP con l’appoggio della FEP (la Federazione padel spagnola), che offre anche ai ragazzi quell’alternanza fra mondiali ed europei (entrambi si giocano ogni due anni) che garantisce almeno una grande competizione in ciascuna stagione.

Matilde si allena e gioca presso la Padel Arena di Perugia ed è seguita dal maestro Fabricio Cattaneo, argentino ed ex numero 54 del World Padel Tour.